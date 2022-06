Gareth Bale è un nuovo giocatore dei Los Angeles FC

(Di domenica 26 giugno 2022)ha concluso la sua avventura al Real Madrid accettando la proposta de LosFC. Il gallese ha firmato un contrato di un anno con i losangelini nonostante siano arrivate altre proposte da parte di club della Major League Soccer.conclude così la sua avventura in Spagna, fatta di alti e bassi. Soprattutto negli ultimi due anni il calciatore aveva praticamente rotto con il club madridista, il quale gli aveva tolto la titolarità.ai LosFC: il gallese saluta il calcio europeo Lo stessoha confermato l’ufficialità della cosa postando un video in cui appare con un “Ci vediamo presto, Los”. La didascalia è stata accompagnata da un breve video in cui il calciatore appare con un cappello dei ...

LONDRA - "Mister 100 milioni" va a giocare in America.ha annunciato sui social che la sua prossima squadra sarà il Los Angeles FC. Il contratto del 32enne attaccante gallese con il Real Madrid è scaduto al termine di questa stagione , ...LOS ANGELES - "Ci vediamo presto Los Angeles!" . Con questa frase e un breve video postato sui socialha annunciato il suo trasferimento al Los Angeles FC . Il post è stato repostato dallo stesso club, ufficializzando quindi il passaggio dell'attaccante gallese, pronto per una nuova ...LOS ANGELES - Dopo otto stagioni Gareth Bale non è più un giocatore del Real Madrid. Non si conoscono ancora i dettagli esatti di questa operazione di mercato ma - stando al sito ufficiale della Lega ...Era chiaro fin dall'inizio che Gareth Bale (32 anni) avrebbe puntato molto, per stabilire il suo futuro, su questa finestra di mercato estiva. Confermato il suo addio dal Real Madrid , la sua prossima ...