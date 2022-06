Equitazione, Milano Jumping Cup 2022: Fuchs vince Trofeo Mancinelli davanti alla fidanzata Sellon (Di domenica 26 giugno 2022) Il numero uno del ranking FEI, lo svizzero Martin Fuchs, ha vinto l’edizione 2022 del Trofeo Mancinelli all’interno della Milano Jumping Cup all’Ippodromo Snai di San Siro. L’elvetico 29enne si è imposto davanti alla fidanzata statunitense Paris Sellon, che in sella a Remix si è dovuta accontentare della piazza d’onore con tanto di bacio tra la coppia a margine della premiazione. “Avrei preferito che vincesse lei – ha chiosato Fuchs a fine gara – Ma è stato molto bello chiudere ai primi due posti, avevamo già gareggiato in barrage decisivi ma senza mai fare doppietta.” Decisivi per il risultato della gara anche gli errori dell’altro svizzero Steve Guerdat, sceso al settimo posto dopo ... Leggi su sportface (Di domenica 26 giugno 2022) Il numero uno del ranking FEI, lo svizzero Martin, ha vinto l’edizionedelall’interno dellaCup all’Ippodromo Snai di San Siro. L’elvetico 29enne si è impostostatunitense Paris, che in sella a Remix si è dovuta accontentare della piazza d’onore con tanto di bacio tra la coppia a margine della premiazione. “Avrei preferito chesse lei – ha chiosatoa fine gara – Ma è stato molto bello chiudere ai primi due posti, avevamo già gareggiato in barrage decisivi ma senza mai fare doppietta.” Decisivi per il risultato della gara anche gli errori dell’altro svizzero Steve Guerdat, sceso al settimo posto dopo ...

