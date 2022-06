DIRETTA MotoGP | GP Assen 2022 LIVE | risultati e aggiornamenti gara

(Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca qualifiche – Griglia di partenza – Presentazione– Come seguire lain tv e streaming Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladel Gran Premio d’Olanda, valido come undicesimo appuntamento stagionale del Mondiale. Fari puntati adsu un possibile nuovo confronto diretto per la vittoria tra Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo, senza sottovalutare però l’Aprilia di Aleix Espargarò (5° in qualifica). “Pecco” parte in pole position davanti al francese della Yamaha e alla Ducati Pramac dello spagnolo Jorge Martin, mentre apre la seconda fila della griglia il romagnolo Marco Bezzecchi. Attenzione poi in caso diasciutta ...

Pubblicità

SkySportMotoGP : ???? AD ASSEN LA PRIMA DI SASAKI ?? Finalmente sul gradino più alto del podio ? Foggia cade a 5 giri dalla fine Risult… - SkySportMotoGP : ?? PECCO DA SOGNO CONQUISTA LA POLE ?? Quartararo in prima fila, Zarco 3° I risultati ? - SavvatoreV : RT @SkySportMotoGP: ???? AD ASSEN LA PRIMA DI SASAKI ?? Finalmente sul gradino più alto del podio ? Foggia cade a 5 giri dalla fine Risultati… - Karmo72355379 : RT @SkySportMotoGP: ???? AD ASSEN LA PRIMA DI SASAKI ?? Finalmente sul gradino più alto del podio ? Foggia cade a 5 giri dalla fine Risultati… - infoitsport : MotoGp Assen 2022: diretta gara alle 14. Duello Bagnaia Quartararo. Griglia di partenza -

In corso la gara di Moto2 ad Assen. Tenta la rimonta Celestino Vietti, leader del Mondiale. In Moto3 prima vittoria in carriera per Sasaki, caduta per Foggia che complica la corsa in campionato. 23 ...Guarda anche, le immagini shock della cicatrice di Marc Marquez GP Assen, Vinales ... La foto social In uno scenario simile, la squadrada Alberto Puig si chiede quando potrà ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca qualifiche - Griglia di partenza - Presentazione gara - Come seguire la gara in tv e streaming Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRE ...Livio Suppo, team manager Suzuki, è l’ospite della diretta di questa sera per commentare il GP d’Olanda, gara importante, 11esimo appuntamento dei 20 in calendario. La pista di Assen, seppure molto di ...