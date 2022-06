Covid, news. Iss: reinfezioni all'8,4%. Resta l'isolamento per i positivi. LIVE (Di domenica 26 giugno 2022) Aumentano ancora le reinfezioni da Covid in Italia: in sette giorni salgono all'8,4% contro il 7,5% della scorsa settimana, con rischio maggiore nei non vaccinati, nelle donne e nelle fasce di età più giovani. Il ministro Speranza: "A casa chi è contagiato". Attesa la decisione sull'uso delle mascherine nei luoghi di lavoro, in vista della scadenza del 30 giugno. Lunedì 27 è previsto un incontro tecnico tra i ministeri Lavoro e Salute, e Inail, per valutare un aggiornamento del protocollo anti-Covid Leggi su tg24.sky (Di domenica 26 giugno 2022) Aumentano ancora ledain Italia: in sette giorni salgono all'8,4% contro il 7,5% della scorsa settimana, con rischio maggiore nei non vaccinati, nelle donne e nelle fasce di età più giovani. Il ministro Speranza: "A casa chi è contagiato". Attesa la decisione sull'uso delle mascherine nei luoghi di lavoro, in vista della scadenza del 30 giugno. Lunedì 27 è previsto un incontro tecnico tra i ministeri Lavoro e Salute, e Inail, per valutare un aggiornamento del protocollo anti-

