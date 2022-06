Concerto per la Pace al Politeama - Cronaca - lanazione.it (Di domenica 26 giugno 2022) Un aiuto concreto per le persone che lasciano l'Ucraina e causa della guerra di Marco Brogi La musica non cambierà il mondo, ma può migliorarlo. Il coro Servi della Gioia di Poggibonsi con gesti ... Leggi su lanazione (Di domenica 26 giugno 2022) Un aiuto concreto per le persone che lasciano l'Ucraina e causa della guerra di Marco Brogi La musica non cambierà il mondo, ma può migliorarlo. Il coro Servi della Gioia di Poggibonsi con gesti ...

Pubblicità

poliziadistato : La #bandamusicale della #poliziadistato per l'8°raduno dell'#Anps a Pontedera si esibisce in un concerto aperto a t… - giovanniallevi : Non ci girerò intorno. Ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce ma non per questo meno insidiosa. Ho semp… - alaffranchi : Le parole sono importanti. ah no, quello era Nanni Moretti. Ma anche per @mengonimarco lo sono e nel concerto a S.… - _stiIIwithyou : @EM0JWY esiste una papera per i 17 che mi permette di vedere questo concerto ? - leivuolelaluna : seventeen le social butterflies per eccellenza dato che c’è tutta l’industria musicale e cinematografica della core… -