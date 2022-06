Ciclismo: Filippo Zana è campione d'Italia, supera in volata Rota e Battistella (Di domenica 26 giugno 2022) Alberobello, 26 giu. -(Adnkronos) - Filippo Zana vince i campionati Italiani in linea di Ciclismo su strada, 237 km da Marina di Ginosa ad Alberobello. Il corridore della Bardiani-Csf Faizanè si impone in volata davanti ai tre compagni di fuga Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty-Gobert), Samuele Battistella (Astana) e Andrea Piccolo (Drone Hopper – Androni Giocattoli). Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) Alberobello, 26 giu. -(Adnkronos) -vince i campionatini in linea disu strada, 237 km da Marina di Ginosa ad Alberobello. Il corridore della Bardiani-Csf Faizanè si impone indavanti ai tre compagni di fuga Lorenzo(Intermarché-Wanty-Gobert), Samuele(Astana) e Andrea Piccolo (Drone Hopper – Androni Giocattoli).

