Casa Maggiolina – Grottaferrata

(Di domenica 26 giugno 2022)Via Tuscolana, 289 – 00046– Roma Tel. 06/33972883 Sito Internet: www..com Tipologia: tradizionale Prezzi: antipasti 6/16€, primi 9/14€, secondi 12/17€, fritti 2,50/7€, dolci 5/7€ Chiusura: Lunedì OFFERTA Villa di Maggio nasce negli anni ’30 e fu per molto tempo una residenza nobiliare estiva. Immersa nel parco regionale dei Castelli Romani, in un importante ecosistema faunistico, ricco di reperti storici, quella dimora oggi diventata Villaè un ristorante, un vigneto, un orto, una location per eventi pubblici, privati e cerimonie. Gli ortaggi e la frutta coltivati nei terreni della villa, sono la base dei piatti della cucina. Il menù spazia da proposte di terra e di mare, della tradizione ...

Pubblicità

Prima Bergamo

Anche Morengo avrà il proprio polo logistico, il quindicesimo realizzato negli ultimi quattro anni attorno alla Brebemi. L'area designata per la sua realizzazione è la cascina, tra l'ex statale 525 e la nuova variante verso il casello dell'autostrada A35. All'interno 166 mila metri quadrati " che ora ospitano serre e campi " il piano di intervento integrato ...... molto simile a quello di, l'ho pagato 275 euro. Funziona con 220 volt, per cui ho dovuto installare un pannello solare flessibile sul tetto dellache, come abbiamo già visto, ho ... Un nuovo polo logistico prenderà casa a Morengo: sarà il quindicesimo nella Bassa È il quindicesimo maxi progetto lungo la Brebemi. Al Comune porterà in dote oltre cinque milioni e mezzo di euro. Il sindaco: «Centinaia di posti di lavoro, per noi sarà una svolta» ...Al centro del confronto il mondo dei giovani e quello del lavoro. Il segretario Comiti: "Vogliamo dare un segnale forte alla città" ...