Carrozzieri | ecco le tariffe - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

LA NAZIONE

Il presidente deidi Confartigianato Pier Luigi Peroni e di Cna Flavio Boracchia hanno spedito per conoscenza la comunicazione di deposito a tribunale, Agenzia delle Entrate, Associazioni ...... proprio come inegli anni '60, ma nel rispetto degli odierni requisiti di omologazione ... guarda la Pagani Huayra R girare a Imola (per finta) Dieci anni e non sentirli:la Pagani ... Carrozzieri: ecco le tariffe Le Associazioni degli autoriparatori Cna e Confartigianato hanno depositato alla Camera di Commercio il costo orario medio della manodopera per le imprese di carrozzeria della provincia. Il presidente ...Se conosci a menadito ogni modello di automobile, i motori, le carrozzerie d’antan... c’è un posto apposta per te. Si chiama “Milano 70”, ha aperto per la prima volta ai soci e curiosi la scorsa ...