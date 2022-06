Ballottaggio, 65 città al voto. Le sfide chiave da Verona a Catanzaro (Di domenica 26 giugno 2022) Seggi aperti dalle 7 di questa mattina 26 giugno per il Ballottaggio. In 65 comuni da Nord a Sud d’Italia i cittadini scelgono il sindaco dopo il primo turno elettorale del 12 giugno. Le sfide più importanti fra Centrodestra e Centrosinistra al secondo turno di Ballottaggio? A Verona, Parma e Catanzaro. Sono due milioni e 288mila i cittadini chiamati alle urne a 14 giorni dal voto del 12 giugno. Si vota fino alle 23. Lo scrutinio avverrà immediatamente dopo la chiusura delle urne e i risultati dovrebbero arrivare nel corso della notte. I comuni capoluogo sono 13. Di questi soltanto Catanzaro è capoluogo di regione. Le altre città maggiori al voto sono Alessandria, Cuneo, Como, Monza, Verona. Ma anche Gorizia, Parma, ... Leggi su velvetmag (Di domenica 26 giugno 2022) Seggi aperti dalle 7 di questa mattina 26 giugno per il. In 65 comuni da Nord a Sud d’Italia i cittadini scelgono il sindaco dopo il primo turno elettorale del 12 giugno. Lepiù importanti fra Centrodestra e Centrosinistra al secondo turno di? A, Parma e. Sono due milioni e 288mila i cittadini chiamati alle urne a 14 giorni daldel 12 giugno. Si vota fino alle 23. Lo scrutinio avverrà immediatamente dopo la chiusura delle urne e i risultati dovrebbero arrivare nel corso della notte. I comuni capoluogo sono 13. Di questi soltantoè capoluogo di regione. Le altremaggiori alsono Alessandria, Cuneo, Como, Monza,. Ma anche Gorizia, Parma, ...

