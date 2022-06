Al calcio argentino i talenti non mancano. Ma Galoppo non è tra questi (Di domenica 26 giugno 2022) Ok, diciamolo senza remore: soprattutto quando parliamo di Napoli e del Napoli, una sessione di calciomercato senza una voce, un sussurro, uno scoop provenienti dall’Argentina avrebbe lo stesso sapore della birra analcolica… Senza scomodare il D10S del calcio, anche il solo ripensare a campioni come il Pocho Lavezzi, a bandiere come Hugo Campagnaro o come il Pampa Sosa, e pure a quel “diversamente uomo” del Pipita Higuain, quando dici Napoli dici Argentina. E poco importa se, alla ricerca di campioni, abbiamo visto calcare il prato del San Paolo (continuerò a chiamarlo così, non me ne voglia l’attuale titolare) carneadi come Chavez, Fideleff, Navarro, Santana… Per il Napoletano, l’astro nascente argentino ha sempre un sapore particolare. L’ultimo nome che rimbalza di bocca in bocca, di sito in sito, di tweet in tweet è quello di ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 giugno 2022) Ok, diciamolo senza remore: soprattutto quando parliamo di Napoli e del Napoli, una sessione dimercato senza una voce, un sussurro, uno scoop provenienti dall’Argentina avrebbe lo stesso sapore della birra analcolica… Senza scomodare il D10S del, anche il solo ripensare a campioni come il Pocho Lavezzi, a bandiere come Hugo Campagnaro o come il Pampa Sosa, e pure a quel “diversamente uomo” del Pipita Higuain, quando dici Napoli dici Argentina. E poco importa se, alla ricerca di campioni, abbiamo visto calcare il prato del San Paolo (continuerò a chiamarlo così, non me ne voglia l’attuale titolare) carneadi come Chavez, Fideleff, Navarro, Santana… Per il Napoletano, l’astro nascenteha sempre un sapore particolare. L’ultimo nome che rimbalza di bocca in bocca, di sito in sito, di tweet in tweet è quello di ...

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVE, TRATTATIVA SEMPRE VIVA PER DI MARIA Proposto un contratto 1+1 per l'argentino #SkySport… - napolista : Al calcio argentino i talenti non mancano. Ma #Galoppo non è tra questi Una panoramica sui nomi più interessanti d… - DiegoBot_it : Lionel Messi gioca a calcio come Gesù. La cosa migliore è che Leo sia argentino, non brasiliano, spagnolo, tedesco,… - leo94_inter : RT @G_Cobianchi: ???? Ti aspetto su Fútbol Argentino Italia: unisciti alla community italiana degli appassionati di calcio argentino! https:… - G_Cobianchi : ???? Ti aspetto su Fútbol Argentino Italia: unisciti alla community italiana degli appassionati di calcio argentino! -