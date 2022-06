Affare fatto per la Xiaomi Mi Band 6 NFC a questo prezzo il 26 giugno

Leggi su optimagazine

(Di domenica 26 giugno 2022) Siete propensi all’acquisto di un fitness-tracker del brande con la funzione NFC integrata per effettuare pagamenti in maniera semplice e sicura? Allora recatevi sulla pagina ufficiale di Amazon dove troverete in offerta il fantasticoMi Smart6 con uno sconto del 11% ed alfinale di 48,99 euro (invece di 54,99 euro di listino). L’orologio smart, versione italiana, è dotato appunto della funzione pagamento contactless, del controllo vocale con Alexa, è resistente all’acqua fino a 5ATM, sfoggia un cinturino antibatterico ed è venduto e spedito dall’e-commerce. Andiamo a conoscere altre caratteristiche in possesso difantastico wearable. LaMi Smart6 presenta un nuovo display OLED da 1,56 pollici a schermo intero (49% più ...