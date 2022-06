Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2022 ore 18:30 (Di sabato 25 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 25 GIUGNO 2022 ORE 13.20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULL’A12 Roma TARQUINIA UN INCIDENTE TRA BIVIO Roma FIUMICINO E FREGENE DIREZIONE CIVITAVECCHIA ANCHE SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA RACCORDO IN DIREZIONE LATINA SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E TORRE GAIANEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA PRENESTINA CODE ALTEZZA RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI SULL’AURELIA RALLENTAMENTI TRA PASSOSCURO E MARINA DI SAN NICOLA DIREZIONE CIVITAVECCHIA SULLA CASSIA CODE ATRTTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE. Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews (Di sabato 25 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 25 GIUGNOORE 13.20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASULL’A12TARQUINIA UN INCIDENTE TRA BIVIOFIUMICINO E FREGENE DIREZIONE CIVITAVECCHIA ANCHE SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA RACCORDO IN DIREZIONE LATINA SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E TORRE GAIANEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA PRENESTINA CODE ALTEZZA RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI SULL’AURELIA RALLENTAMENTI TRA PASSOSCURO E MARINA DI SAN NICOLA DIREZIONE CIVITAVECCHIA SULLA CASSIA CODE ATRTTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE. Servizio fornito da Astral

