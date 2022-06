Raimondo Todaro e Nunzio Stancampiano in vacanza insieme (FOTO) (Di sabato 25 giugno 2022) Nunzio e Todaro in vacanza insieme Non si sono mai persi di vista Raimondo Todaro e Nunzio Stancampiano dopo Amici 21. L’insegnante (riconfermato anche nella prossima edizione del talent show) e il ballerino tanto discusso dalla maestra Alessandra Celentano stanno trascorrendo del tempo insieme in vacanza. Senza dimenticare però il lavoro. Spesso infatti al termine L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 25 giugno 2022)inNon si sono mai persi di vistadopo Amici 21. L’insegnante (riconfermato anche nella prossima edizione del talent show) e il ballerino tanto discusso dalla maestra Alessandra Celentano stanno trascorrendo del tempoin. Senza dimenticare però il lavoro. Spesso infatti al termine L'articolo proviene da Novella 2000.

