“Non scherziamo”, colpo di scena Milan: la notizia gela i tifosi (Di sabato 25 giugno 2022) Il Milan è attivo in questa parte iniziale di calciomercato ed è al lavoro per rinforzare con i tasselli mancanti la già forte rosa di Pioli. Dopo la vittoria dello scudetto il Milan vuole essere protagonista anche sul mercato e realizzare una rosa competitiva anche per la prossima stagione. Maldini e Massara, in attesa di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 25 giugno 2022) Ilè attivo in questa parte iniziale di calciomercato ed è al lavoro per rinforzare con i tasselli mancanti la già forte rosa di Pioli. Dopo la vittoria dello scudetto ilvuole essere protagonista anche sul mercato e realizzare una rosa competitiva anche per la prossima stagione. Maldini e Massara, in attesa di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

fattoquotidiano : SCISSIONE M5S Buffagni non segue Di Maio e specifica: 'È la fine di 'quel' M5s' [VIDEO] - 80_arsenio : Acerbi?Ma non scherziamo proprio a sto punto prendiamo un giovane di prospettiva e preghiamo che kjaer torni quello pre infortunio... - Forzasuccesso : @TheLastDuivel Romagnoli è meglio Duivel non scherziamo,se nel caso rifiuta il rinnovo da 1.5/2 acerbi sarebbe l'ultima spiaggia - 437647627 : @BelforteLeonela @boni_castellane Cosa c'è di liberale nel togliere il lavoro a chi non vuole farsi 3 dosi di vacch… - danydnapoli97 : Quindi Ostigard saltato per prendere casale?? Ma scherziamo? Ormai di sta società non possiamo proprio più fidarci… -