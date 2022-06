MotoGP, GP Olanda 2022: long lap penalty per Miller, il motivo (Di sabato 25 giugno 2022) Jack Miller dovrà effettuare un long lap penalty nel corso del Gran Premio d’Olanda. Il pilota della Ducati è stato infatti sanzionato per aver rallentato all’uscita dalla curva 5 nel corso del Q2. In particolare, l’australiano ha ostacolato Maverick Vinales, mettendo a repentaglio la sicurezza del pilota dell’Aprilia. Poco male per Miller, che anche al Sachsenring aveva dovuto scontare un long lap penalty, riuscendo comunque a salire del podio. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 giugno 2022) Jackdovrà effettuare unlapnel corso del Gran Premio d’. Il pilota della Ducati è stato infatti sanzionato per aver rallentato all’uscita dalla curva 5 nel corso del Q2. In particolare, l’australiano ha ostacolato Maverick Vinales, mettendo a repentaglio la sicurezza del pilota dell’Aprilia. Poco male per, che anche al Sachsenring aveva dovuto scontare unlap, riuscendo comunque a salire del podio. SportFace.

