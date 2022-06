Mondiali di nuoto: Pilato argento e Ceccon bronzo, ma restituisce la medaglia (Di sabato 25 giugno 2022) Budapest – E’ quella di Ruta Meylutite, vincitrice di tutto 10 anni fa e bronzo nei 100, che sorprende al tocco Benedetta Pilato. La 17enne di Taranto conquista l’argento in 29?80, a un decimo dalla lituana che vince per la prima volta i 50 di cui fu bronzo a Barcellona 2013 a 16 anni. “Di meno non potevo fare. Lo avevo capito in questi giorni. Ho sbagliato anche la partenza e ho sentito la tensione. Aver realizzato il record del mondo (29?30, ndr) nella primavera del 2021 ha aumentato la pressione. Avevo puntato tutto su questa gara. Il 100 è stato una sorpresa. Sono comunque contenta per la medaglia; ovvio che c’è un minimo di delusione, ma devo anche accettare il responso del cronometro che rappresenta il mio stato di forma attuale”, racconta l’atleta di Fiamme Oro e CC Aniene, seguita da Vito ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 25 giugno 2022) Budapest – E’ quella di Ruta Meylutite, vincitrice di tutto 10 anni fa enei 100, che sorprende al tocco Benedetta. La 17enne di Taranto conquista l’in 29?80, a un decimo dalla lituana che vince per la prima volta i 50 di cui fua Barcellona 2013 a 16 anni. “Di meno non potevo fare. Lo avevo capito in questi giorni. Ho sbagliato anche la partenza e ho sentito la tensione. Aver realizzato il record del mondo (29?30, ndr) nella primavera del 2021 ha aumentato la pressione. Avevo puntato tutto su questa gara. Il 100 è stato una sorpresa. Sono comunque contenta per la; ovvio che c’è un minimo di delusione, ma devo anche accettare il responso del cronometro che rappresenta il mio stato di forma attuale”, racconta l’atleta di Fiamme Oro e CC Aniene, seguita da Vito ...

