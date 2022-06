Migranti, calca a Melilla: 37 morti e 50 feriti (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – E’ di 37 morti e 50 feriti il bilancio di una calca di Migranti a Melilla, enclave spagnola in Marocco, dove circa duemila persone hanno cercato di oltrepassare la recinzione. Lo riferisce l’ong Walking Borders. La sua portavoce Helena Maleno ha detto che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare nelle prossime ore. Fonti delle autorità locali di Nador, in Marocco, hanno specificato che due agenti delle forze di sicurezza marocchine e 33 Migranti sono ancora ricoverati nelle città di Nador e Oujda, nel nord del Marocco. Le loro condizioni sono giudicate “stabili”. ”Un attacco all’integrità della Spagna”. Così il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha definito la calca dei Migranti nell’enclave spagnola. Sanchez ha quindi puntato ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – E’ di 37e 50il bilancio di unadi, enclave spagnola in Marocco, dove circa duemila persone hanno cercato di oltrepassare la recinzione. Lo riferisce l’ong Walking Borders. La sua portavoce Helena Maleno ha detto che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare nelle prossime ore. Fonti delle autorità locali di Nador, in Marocco, hanno specificato che due agenti delle forze di sicurezza marocchine e 33sono ancora ricoverati nelle città di Nador e Oujda, nel nord del Marocco. Le loro condizioni sono giudicate “stabili”. ”Un attacco all’integrità della Spagna”. Così il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha definito ladeinell’enclave spagnola. Sanchez ha quindi puntato ...

