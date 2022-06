LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: Thomas Ceccon di bronzo nei 50 dorso! Attesa per Benedetta Pilato (Di sabato 25 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI Nuoto (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLANuoto) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEI Mondiali DI Nuoto 18.08: Squalificato per partenza falsa lo statunitense Ress, lo statunitense Armstrong vince il titolo mondiale con 24?14, secondo posto per il polacco Masiuk con 24?49, terzo posto per Thomas Ceccon con 24?51 18.07: E’ bronzoOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAA!!! Squalificato Ress che aveva vinto l’oro, 18.05: Fuori dal podio Thomas Ceccon per un soffio, battuto nella lotta per il bronzo dal polacco Masiuk con 24?49, contro i 24?51 dell’azzurro. Campione del mondo lo statunitense Ress con ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI(COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLA) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEIDI18.08: Squalificato per partenza falsa lo statunitense Ress, lo statunitense Armstrong vince il titolo mondiale con 24?14, secondo posto per il polacco Masiuk con 24?49, terzo posto percon 24?51 18.07: E’OOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAA!!! Squalificato Ress che aveva vinto l’oro, 18.05: Fuori dal podioper un soffio, battuto nella lotta per ildal polacco Masiuk con 24?49, contro i 24?51 dell’azzurro. Campione del mondo lo statunitense Ress con ...

