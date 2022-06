Lazio, Di Marzio: “Stand-by per Casale, sul difensore primo sondaggio anche del Napoli” (Di sabato 25 giugno 2022) Lazio DI Marzio Casale – Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, sull’interesse del Napoli per Casale. Ecco quanto affermato. “Il Napoli muove i primi passi sul mercato, e lo fa concentrandosi soprattutto sul reparto difensivo. Oltre alla trattativa per Leo Ostigard del Brighton, gli azzurri hanno avviato i primi contatti con l’Hellas Verona per Nicolò Casale, classe 1998 di Negrar che ha fatto molto bene nelle ultime due annate con Juri? prima e poi con Igor Tudor. Per il Napoli, Casale potrebbe essere un’alternativa allo stesso Ostigard, dato che la trattativa per il norvegese non è ancora conclusa. Ma il suo acquisto ... Leggi su seriea24 (Di sabato 25 giugno 2022)DI– Gianluca Di, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, sull’interesse delper. Ecco quanto affermato. “Ilmuove i primi passi sul mercato, e lo fa concentrandosi soprattutto sul reparto difensivo. Oltre alla trattativa per Leo Ostigard del Brighton, gli azzurri hanno avviato i primi contatti con l’Hellas Verona per Nicolò, classe 1998 di Negrar che ha fatto molto bene nelle ultime due annate con Juri? prima e poi con Igor Tudor. Per ilpotrebbe essere un’alternativa allo stesso Ostigard, dato che la trattativa per il norvegese non è ancora conclusa. Ma il suo acquisto ...

