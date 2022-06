L’Avellino pensa a Gambale per l’attacco | l’incastro di mercato

Pubblicità

settalese : RT @NewsTuttoC: NOTIZIA TC - Campobasso, sirene per Liguori: ci pensa l'Avellino - NewsTuttoC : NOTIZIA TC - Campobasso, sirene per Liguori: ci pensa l'Avellino -

Tutto Lega Pro

'ex centrocampista dei lupi potrebbe generare un bonus all'in caso di cessione della Reggiana ( c'è la percentuale sulla successiva rivendita nell'accordo stipulato tra i due club ), ma in ...... perché uno non vale'altro'. Conte non replica. Ma ad avvertire che 'tutto questo odio' si trasformerà in un 'boomerang' ciil capo della comunicazione M5S, Rocco Casalino. Il premier Draghi ... NOTIZIA TC - Campobasso, sirene per Liguori: ci pensa l'Avellino