La donna uccisa a Rimini a colpi di mattarello in testa davanti al figlio di sei mesi

(Di sabato 25 giugno 2022) Una 33enne romana residente aè stataquesta mattina nella sua abitazione nel quartiere Bellariva, in via Rastelli. È stata trovata morta in camera da letto. Per il crimine è stato arrestato il suo compagno 47enne, unico presente nell’abitazione oltre al lorodi sei: per lui l’accusa è di omicidio volontario. A chiamare le forze dell’ordine sono stati i vicini, allarmati dalle urla che provenivano dall’abitazione accanto. La polizia è arrivata sul posto e ha bussato al campanello finché l’uomo ha aperto: era sporco di sangue, secondo quanto riporta Repubblica avrebbe dichiarato “Il bambino sta bene. Ora lei non potrà più parlargli male di me”. Secondo una prima ricostruzione l’uomo l’avrebbe aggredita perché la compagna non gli lasciava prendere in braccio il bambino. L’arma utilizzata è ...