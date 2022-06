Jacobs è tornato, ma in batteria non brilla: alle 20.35 la finale (Di sabato 25 giugno 2022) Marcell Jacobs è di nuovo in gara dopo 38 giorni di assenza, ma il ritorno non è brillante. Il campione olimpico, nella batteria di 100 degli Assoluti di Rieti, su una pista tradizionalmente molto ... Leggi su gazzetta (Di sabato 25 giugno 2022) Marcellè di nuovo in gara dopo 38 giorni di assenza, ma il ritorno non ènte. Il campione olimpico, nelladi 100 degli Assoluti di Rieti, su una pista tradizionalmente molto ...

Pubblicità

Piergiulio58 : Jacobs, test con lo “scudo aerodinamico” in vista dei Mondiali di atletica. Il campione olimpico dei 100 metri è to… - ValeRossignoli : RT @Coninews: Jacobs torna a volare con lo scudo. ?? Per finalizzare la preparazione in vista dei Mondiali di Eugene, il campione olimpico… - RobertaFazio7 : RT @Coninews: Jacobs torna a volare con lo scudo. ?? Per finalizzare la preparazione in vista dei Mondiali di Eugene, il campione olimpico… - carloarbini51 : RT @Coninews: Jacobs torna a volare con lo scudo. ?? Per finalizzare la preparazione in vista dei Mondiali di Eugene, il campione olimpico… - Alessan67416970 : RT @Coninews: Jacobs torna a volare con lo scudo. ?? Per finalizzare la preparazione in vista dei Mondiali di Eugene, il campione olimpico… -