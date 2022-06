Italia d' oro ai mondiali di nuoto con Paltrinieri | 4x100 e sincro

(Di sabato 25 giugno 2022) AGI - Nove medaglie dalin vasca, cinque dalnizzato. È grand'nel primo segmento del programma dei Campionatididi Budapest. Il 25 giugno del 2022 per ilno resterà un giorno indimenticabile. Imprese storiche, a tratti leggendarie, quelle di Gregoriorisorto con una fantastica prestazione con tanto di primato europeo nei 1500 stile libero dopo la debacle negli 800, dei superlativi i ragazzi dellamista andati a cogliere un oro iridato che non t'aspetti lasciando di stucco Us Boys e britannici. Storici sono stati Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero che hanno vinto un oro mai vinto in precedenza, quello nel libero del duo misto delnizzato. ...

sportface2016 : +++NON SVEGLIATECIIII: ITALIA MEDAGLIA D'ORO NELLA STAFFETTA MISTA MASCHILE. CECCON, MARTINENGHI, BURDISSO, MIRESSI… - gippu1 : Abbiamo vinto pure l'oro mondiale (con record europeo) nella 4x100 mista maschile di nuoto, battendo gli americani,… - fanpage : Super Greg #Paltrinieri si prende tutto: medaglia d'oro, record europeo e le urla di gioia di tutta Italia! ??… - MorenaSocci : RT @rtl1025: ?? L'#Italia ha vinto la medaglia d'#oro nella #staffetta 4x100 mista uomini alla Duna Arena, nell'ultima giornata dei #Mondial… - mogicrz : RT @matteosalvinimi: Straordinari gli azzurri ai mondiali di nuoto: oro nella steffatta 4x100 mista e stessa medaglia anche per Gregorio Pa… -

Non si potevano chiudere meglio per l'i Mondiali 2022 di nuoto. Nella piscina della Duna Arena di Budapest Thomas Ceccon (51.93), ...Miressi (47.48) hanno consegnato al Bel Paese il primodi ...Quinta Sara Zabarino: la piemontese di ACSI Italia si ferma a 52,43 ... ufficializzato da poco con le Fiamme Oro - vedremo in azione i quattrocentisti per la finale. Al femminile si sono qualificate ...Record degli azzurri ai mondiali di Budapest con 9 medaglie. Argento nei 50 rana per Benedetta Pilato e per la squadra femminile di highlight. Vezzali: "Mai vinto così tanto a un mondiale"