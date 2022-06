Inter, emissari del PSG a Milano per Skriniar: gli ultimi aggiornamenti (Di sabato 25 giugno 2022) La dirigenza nerazzurra è alla ricerca di un tesoretto da reinvestire sul mercato e per farlo è costretta a cedere uno dei big della rosa di Simone Inzaghi. Il nome più gettonato è quello di Milan Skriniar, il quale sarebbe molto vicino al PSG. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, gli emissari del club parigino sarebbero partiti alla volta di Milano per chiudere l’affare. Skriniar PSG Inter Le cifre riportate dal quotidiano milanese, parlano di 70 milioni più bonus, facilmente raggiungibili, che il PSG offrirebbe all’Inter, mentre al giocatore andrebbero 7,7 milioni di euro. Si respira aria di ottimismo da entrambi le parti sulla buona chiusura della trattativa, la quale accontenterebbe tutti, il PSG rinforzerebbe notevolmente il proprio reparto ... Leggi su rompipallone (Di sabato 25 giugno 2022) La dirigenza nerazzurra è alla ricerca di un tesoretto da reinvestire sul mercato e per farlo è costretta a cedere uno dei big della rosa di Simone Inzaghi. Il nome più gettonato è quello di Milan, il quale sarebbe molto vicino al PSG. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, glidel club parigino sarebbero partiti alla volta diper chiudere l’affare.PSGLe cifre riportate dal quotidiano milanese, parlano di 70 milioni più bonus, facilmente raggiungibili, che il PSG offrirebbe all’, mentre al giocatore andrebbero 7,7 milioni di euro. Si respira aria di ottimismo da entrambi le parti sulla buona chiusura della trattativa, la quale accontenterebbe tutti, il PSG rinforzerebbe notevolmente il proprio reparto ...

