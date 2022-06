In Campania 72 ore rischio meteo per ondate calore: forte umidità (Di sabato 25 giugno 2022) La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità per rischio meteo da “ondata di calore”. A partire dalle 8 di domani, domenica 26 giugno e fino alle 8 di mercoledì 29 giugno nei comuni del territorio regionale classificati a rischio moderato ed elevato si prevedono temperature massime che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 7÷8°C, associate ad un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero, potrà superare anche il 50÷60% e in condizioni di scarsa ventilazione. La Sala Operativa regionale, in considerazione dell’avviso emesso dal Centro Funzionale della Protezione civile, invita i sindaci di tutti i Comuni e gli enti competenti a porre in essere le procedure di propria pertinenza relative alla ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 25 giugno 2022) La Protezione civile della Regioneha emanato un avviso di criticità perda “ondata di”. A partire dalle 8 di domani, domenica 26 giugno e fino alle 8 di mercoledì 29 giugno nei comuni del territorio regionale classificati amoderato ed elevato si prevedono temperature massime che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 7÷8°C, associate ad un tasso diche, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero, potrà superare anche il 50÷60% e in condizioni di scarsa ventilazione. La Sala Operativa regionale, in considerazione dell’avviso emesso dal Centro Funzionale della Protezione civile, invita i sindaci di tutti i Comuni e gli enti competenti a porre in essere le procedure di propria pertinenza relative alla ...

Pubblicità

ottopagine : Ondate di calore, sarà una domenica rovente: restate a casa nelle ore più calde - GazzettaSalerno : Impennata dei ricoveri da Covid in Campania: nelle ultime 24 ore i posti letto occupati in degenza sono cresciuti d… - gazzettanapoli : Impennata dei ricoveri da Covid in Campania: nelle ultime 24 ore i posti letto occupati in degenza sono cresciuti d… - SimoneSyd1 : RT @dodibatt: Sono in viaggio per raggiungere Foiano di Val Fortore, in provincia di Benevento, dove oggi terrò uno dei concerti di #InnoAl… - lightmoon972 : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Covid Campania, in 24 ore ricoveri in ospedale aumentati del 10% -