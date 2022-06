Gas: si accelera su stoccaggi, oggi 98 mln metri cubi (Di sabato 25 giugno 2022) Nuova accelerazione degli stoccaggi di gas nei depositi italiani a due giorni dal decreto del governo che ha sollecitato gli operatori ad intensificare i loro sforzi. Secondo le stime indicate da Snam ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 giugno 2022) Nuovazione deglidi gas nei depositi italiani a due giorni dal decreto del governo che ha sollecitato gli operatori ad intensificare i loro sforzi. Secondo le stime indicate da Snam ...

Pubblicità

fisco24_info : Gas: si accelera su stoccaggi, oggi 98 mln metri cubi: Dato triplicato rispetto alla media dopo il raddoppio di ieri - Italiani_news : Approvate le nuove regole per rifornire le riserve strategiche di gas prima dell’inverno #gas # energia # piano en… - nicola_war : @emmevilla @Fuser10314370 Pacchetto energetico va guardato insieme perché ci giocano in modo intermodulare. Il petr… - DTavazzi : @GiZollino Non c’è tempo: la crisi climatica accelera e non possiamo aspettare 15 anni. Serve riattivare temporanea… - alexbottoni : Gas, il governo accelera sugli aiuti. Spinta agli stoccaggi: -