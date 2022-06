(Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – Dale consorte (sempre accanto a maman Elettra, figlia del Nobel per la Fisica) alGelasio Gaetani Lovatelli dell’Aquiladegli aristo-turisti e dei vip profuma quest’anno di tricolore italico, complice la guerra, complice la pandemia. In molti hanno scelto di trascorrere le vacanze in resort a 5 stelle, residence super accessoriati o ville, spesso di famiglia o di amici. Le località sono quelle amate dal gran tour dell’800, Capri, Cortina, Capalbio, Filicudi, località inebrianti di profumi di mare e tramonti di montagna, di cene in compagnia, sempre tra pochi fedelissimi. Parola d’ordine per2022, qualità, benessere, gioia del ritrovarsi, ma sempre a numero chiuso. Gli happy few citava Flaubert… Confermati anche ...

Pubblicità

StraNotizie : Da principe Giovanelli a conte d'Aragona l'estate vip in Italia -

Adnkronos

'Non c'è grande interesse in Italia per un ritorno dei Savoia sul trono - interviene ilGuglielmoMarconi, nipote del Nobel della Fisica - E' passato troppo tempo, la gente ha ...Roma, 1 giu. " Non ci sta ilGuglielmoMarconi. E' stata congelata a Cardiff, dalle autorità locali, la creazione di una scultura a forma di radio che avrebbe dovuto onorare il Premio Nobel per la Fisica. I ... Da principe Giovanelli a conte d'Aragona l'estate vip in Italia (Adnkronos) - Dal principe Giovanelli e consorte (sempre accanto a maman Elettra, figlia del Nobel per la Fisica) al conte Gelasio Gaetani Lovatelli dell'Aquila d'Aragona. L'estate degli aristo-turist ...Trento – Tra Nord e Sud, al centro di influenze culturali, economiche e artistiche differenti, il Principato Vescovile di Trento ha svolto per secoli un ruolo di ‘cerniera’ tra il mondo italiano e que ...