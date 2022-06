Covid | Speranza | ' L' isolamento dei positivi è in vigore | chi è contagiato deve restare a casa'

(Di sabato 25 giugno 2022) Roberto, in una intervista a La Repubblica, ha parlato del rialzo dei contagi, sottolineando come l'deiresterà in, nonostante le vecchie restrizioni non ...

...soglia del 17% nelle aree mediche. L'idea degli epidemiologi è che l'ondata possa fermarsi a luglio, con un calo dei nuovi contagi a metà mese. Omicron 5, le restrizioni non torneranno...Roberto, in una intervista a La Repubblica, ha parlato del rialzo dei contagi, sottolineando come l'isolamento dei positivi resterà in vigore, nonostante le vecchie restrizioni non torneranno. '...I contagi al virus Covid continuano ad aumentare in Italia. Il ministro della Salute Roberto Speranza: chi è positivo deve stare a casa ...Il ministro della Salute a La Repubblica: "Abbiamo superato il grosso degli obblighi e non sono all’ordine del giorno revisioni delle misure. Non avere restrizioni non significa però che non contino i ...