Collegare PC o portatile alla TV per vedere video e film

(Di sabato 25 giugno 2022) Un notebook diventa utilissimo quando viene collegato al televisore: in questo modo tutto quello che appare sullo schermo del monitor del computer comparirà sullo schermo grande della televisione e potremo godere dei vari contenuti multimediali, disponibili su Internet in streaming oppure direttamente sul disco del PC, ad una qualità decisamente superiore rispetto allo schermo integrato nel. Non importa se la televisione che si possiede è vecchia e non è predisposta per funzionare come un monitor: in linea generale è possibileil PC a qualsiasi televisore dotato di almeno una porta HDMI, utilizzando sia le tecnologie con cavo sia le tecnologie senza fili. LEGGI ANCHE: Quando e come si può usare la TV come monitor del PCPC oTV Per connettere un PC ...