Calciomercato Udinese: Pussetto verso la Spagna (Di sabato 25 giugno 2022) Calciomercato Udinese: difficile la permanenza ad Udine di Ignacio Pussetto, come altrettanto difficile il ritorno al Watford Dopo il termine della stagione con l’Udinese, Ignacio Pussetto sembra destinato a lasciare i bianconeri. Sembra inoltre difficile il suo ritorno al Watford. Per questo motivo, come riporta TuttoUdinese.it: l’argentino potrebbe cambiare aria. Dopo un debole interesse della Sampdoria, molto più concrete le piste spagnole: piace a Almeria, Elche e Cadice. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 giugno 2022): difficile la permanenza ad Udine di Ignacio, come altrettanto difficile il ritorno al Watford Dopo il termine della stagione con l’, Ignaciosembra destinato a lasciare i bianconeri. Sembra inoltre difficile il suo ritorno al Watford. Per questo motivo, come riporta Tutto.it: l’argentino potrebbe cambiare aria. Dopo un debole interesse della Sampdoria, molto più concrete le piste spagnole: piace a Almeria, Elche e Cadice. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

juanfran_trave : RT @Domenic36396232: #Almeria, #Elche e #Cadiz hanno mostrato interesse per Ignacio #Pussetto dell'#Udinese [ @TuttoUdineseit ] #Calciomerc… - ElcheXTRA : RT @Domenic36396232: #Almeria, #Elche e #Cadiz hanno mostrato interesse per Ignacio #Pussetto dell'#Udinese [ @TuttoUdineseit ] #Calciomerc… - penflexiones : RT @Domenic36396232: #Almeria, #Elche e #Cadiz hanno mostrato interesse per Ignacio #Pussetto dell'#Udinese [ @TuttoUdineseit ] #Calciomerc… - jaa73 : RT @Domenic36396232: #Almeria, #Elche e #Cadiz hanno mostrato interesse per Ignacio #Pussetto dell'#Udinese [ @TuttoUdineseit ] #Calciomerc… - Domenic36396232 : #Almeria, #Elche e #Cadiz hanno mostrato interesse per Ignacio #Pussetto dell'#Udinese [ @TuttoUdineseit ] #Calciomercato #StayTuned -