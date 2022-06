Calciomercato Roma, prenotato l’olimpico per la presentazione di un top player (Di sabato 25 giugno 2022) Volano le indiscrezioni sull’arrivo di un top player indiscusso a Roma, il 29 giungo Olimpico prenotato per la grande rivelazione davanti alla piazza PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La notizia è cominciata a circolare ieri in radio e sta prendendo via via piede, diverse fonti soprattutto tra i giornalisti di Teleradiostereo sono certe Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di sabato 25 giugno 2022) Volano le indiscrezioni sull’arrivo di un topindiscusso a, il 29 giungo Olimpicoper la grande rivelazione davanti alla piazza PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La notizia è cominciata a circolare ieri in radio e sta prendendo via via piede, diverse fonti soprattutto tra i giornalisti di Teleradiostereo sono certe Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | #Tottenham, #Paratici in Italia: incontri con #Roma e #Sampdoria. La situazione - DiMarzio : #Calciomercato | In programma incontro tra gli agenti di #Kluivert e l'@OM_Officiel - Gazzetta_it : È caccia a Zaniolo: la Roma vuole 60 milioni, Juve e Milan in corsa #calciomercato - Manuel298_ : ??CR7 ALLA ROMA? 'È FATTA'?? ?????????????????????????????? - TuttoASRoma24 : Calciomercato Sampdoria, rinforzi a centrocampo: Faggiano in orbita Roma ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma #SerieA -