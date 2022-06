Braida: ''Ora capisco perché Koulibaly voglia andare via da Napoli'' (Di sabato 25 giugno 2022) Braida, intervistato dal Mundo Deportivo, ha spiegato i motivi che potrebbero portare all'addio all'azzurro di Koulibaly Ariedo Braida, esperto uomo di mercato e direttore generale della Cremonese, intervistato dal Mundo Deportivo, parla del futuro del difensore del Napoli Kalidou Koulibaly il cui rinnovo di contratto tarda ad arrivare Queste le sue parole: "Koulibaly può lasciare il Napoli, gli hanno offerto un rinnovo con metà dell'ingaggio che prende ora e capisco perché voglia andare via. -afferma Braida - È un grande difensore che non solo è forte fisicamente, ma è un giocatore impressionante. Ha 30 anni e ha ancora tanto da dare". Il Corriere dello Sport riporta che, però, la ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 25 giugno 2022), intervistato dal Mundo Deportivo, ha spiegato i motivi che potrebbero portare all'addio all'azzurro diAriedo, esperto uomo di mercato e direttore generale della Cremonese, intervistato dal Mundo Deportivo, parla del futuro del difensore delKalidouil cui rinnovo di contratto tarda ad arrivare Queste le sue parole: "può lasciare il, gli hanno offerto un rinnovo con metà dell'ingaggio che prende ora evia. -afferma- È un grande difensore che non solo è forte fisicamente, ma è un giocatore impressionante. Ha 30 anni e ha ancora tanto da dare". Il Corriere dello Sport riporta che, però, la ...

