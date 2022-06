"Blade Runner", i replicanti compiono 40 anni: le curiosità del cult di fantascienza (Di sabato 25 giugno 2022) Il film di Ridley Scott usciva il 25 giugno 1982. Nel cast Harrison Ford, Sean Young, Daryl Hannah e Rutger Hauer, autore di uno dei monologhi più famosi della storia del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 25 giugno 2022) Il film di Ridley Scott usciva il 25 giugno 1982. Nel cast Harrison Ford, Sean Young, Daryl Hannah e Rutger Hauer, autore di uno dei monologhi più famosi della storia del ...

Pubblicità

astrogianca : RT @emilio_cozzi: OGGI, QUARANT’ANNI FA, USCIVA #BLADERUNNER Per @wireditalia racconto la genesi di un capolavoro. Anzi, di due. Come e… - SGuglie : RT @DavidCastel: 40 ANNI PER BLADE RUNNER! L'iconico film usciva il 25 giugno del 1982 e oggi è meraviglioso come allora. Nelle immagini, d… - movieplayer_it : Blade Runner, 40 anni dopo: non solo lacrime nella pioggia - Crudele85 : A 40 anni dalla sua uscita, Blade Runner rimane il film di fantascienza più suggestivo e affascinante di sempre, an… - senzano77070104 : @Aelois_ Eh, se mi fido! Noi umani non possiamo immaginare cit. 'Blade runner' -