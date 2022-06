Basket | Gianmarco Pozzecco | “Accoglienza splendida Melli infortunato | la squadra nel raduno cambierà”

(Di sabato 25 giugno 2022) Sono diversi gli spunti che si possono raccogliere dalla prima volta dida allenatore della Nazionale azzurra. L’Italia non può competere, con il roster di oggi, con una Slovenia già praticamente al completo, ma le cose buone si sono viste. Il Poz lo sottolinea nell’intervista a Sky appena finito il confronto di Trieste: “L’è stata, i ragazzi si sono avvicinati, Milic, vecchi amici, Nesterovic. Sono contento, e sono contento del fatto che i ragazzi non hanno mollato, hanno giocato fino in fondo. La partita per certi versi era abbondantemente complicata fin dall’inizio, loro sono più pronti di noi e non abbiamo potuto convocare quelli che hanno fatto la finale più Fontecchio, quindi sostanzialmente otto giocatori“.: spettacolo Doncic a Trieste, Slovenia ...

Umberto Tessier)Pozzecco nuovo ct Italia di/ In pole per sostituire Meo Sacchetti AZZURRI IN DIFFICOLTA' Inizia il terzo quarto tra Italia e Slovenia, Doncic trova il punto del 37 -...TRIESTE. Pienone all'Allianz Dome per l'amichevole tra Italia e Slovenia di. L'impianto è stato riempito già con largo anticipo e non solo da parte dei tifosi azzurri. ...italiana...Il match amichevole che inaugura l’estate azzurra e che vede debuttare Gianmarco Pozzecco sulla panchina della Nazionale di basket dice che l’Italia esce sconfitta nel match contro la Slovenia.TRIESTE - La Slovenia supera l'Italia 90-71 nella prima uscita del Ct Gianmarco Pozzecco. Per gli sloveni, scesi all'Allianz Dome di Trieste con la miglior squadra possibile, un match comandato ...