Atp Maiorca 2022 | primo titolo sull’erba per Tsitsipas | sconfitto Bautista Agut al tie break del terzo set

(Di sabato 25 giugno 2022) Successo etrofeoper Stefanos, che si è aggiudicato l’Atp 250 di, sconfiggendo in finale l’idolo di casa Roberto. Il tennista greco, testa di serie numero due del tabellone, si è imposto in tre set, con il punteggio di 6-4 3-6 7-6(2), al termine di un match in cui si è però più volte complicato la vita.si è infatti trovato a ad un certo punto a condurre anche per 6-3 3-1, prima di avere un blackout durato cinque games che lo portavano a perdere il set e rischiare di compromettere la sua corsa al. Nele decisivo parziale però il numero sei del mondo finiva per incappare nel medesimo errore: perfetto fino al 5-3, improvvisamente perde la battuta a trenta e fa ...

