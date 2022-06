Acufene | Caparezza si ritira a causa della malattia?

Pubblicità

Quotidianinet : Caparezza: «Ho l'acufene, ancora pochi concerti poi mi fermo (per ora)» - lavocedigenova : La data del Balena potrebbe essere uno degli ultimi live di Caparezza: 'Ho l'acufene, smetto', ma poi smentisce - enricomaino : Caparezza ci ha l'acufene,benvenuto nel club! - EmilianoMaveri : RT @IlContiAndrea: L’ufficio stampa di #Caparezza “A causa di alcune notizie erronee uscite stamattina specifico: Caparezza NON si ritira d… - LaStampa : Caparezza soffre di acufene e non può più affrontare lunghi tour, ma nessun ritiro -

L'aspetto che non tutti conoscono dell', il disturbo che blocca il tour diDi solito è un fenomeno soggettivo, nel senso che il fischio è di sola percezione dell'interessato. Altre ...... per il quale non esiste una cura unica efficace per tutti i tipi di: nei casi in cui si riesce a risalire a una possibile causa, occorre intervenire su quella. Ma nel caso dii ...In un'intervista a Il Resto del Carlino, Caparezza ha annunciato che dopo le date estive del suo tour si fermerà per motivi di salute ...L’artista pugliese Caparezza con molta probabilità si concede una pausa dai suoi concerti travolgenti. Tutta colpa dell’acufene, il disturbo che lo ...