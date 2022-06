Aborto Usa, diritto negato. Biden: «Donne in pericolo» (Di sabato 25 giugno 2022) «Un giorno triste per la Corte Suprema e per il Paese. È a rischio la salute delle Donne». Il presidente Joe Biden è intervenuto ieri con passione e indignazione poche ore... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 25 giugno 2022) «Un giorno triste per la Corte Suprema e per il Paese. È a rischio la salute delle». Il presidente Joeè intervenuto ieri con passione e indignazione poche ore...

ZanAlessandro : La decisione della Corte Suprema USA è un passo indietro inaccettabile per i diritti delle donne: dimostra che non… - marcocappato : +++ FLASH +++ Usa, abolita storica sentenza aborto +++ (ANSA) Anche da una brutta notizia si può trarre forza per… - lauraboldrini : La Corte suprema #Usa cancella il diritto delle statunitensi di decidere del proprio corpo. Un passo indietro di 5… - VendutoCorrotto : RT @ChanceGardiner: 1. La Corte Suprema non ha vietato l'aborto negli USA. 2. La Corte Suprema ha concesso agli stati USA di decidere aut… - picciale80 : @SimoPillon Comunque non è che non ci saranno più aborti negli usa, è che ogni stato ora avrà facoltà di scegliere… -