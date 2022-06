Vincitore Isola dei Famosi 2022, pronostici naufraghi: chi conquisterà il primo posto, quote e previsioni (Di venerdì 24 giugno 2022) Vincitore Isola dei Famosi 2022, chi trionferà? In Honduras i sei naufraghi rimasti in gioco lunedì 27 giugno affronteranno la finalissima dell’edizione più lunga della storia del reality show condotto da Ilary Blasi sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Vincitore Isola dei Famosi 2022: pronostici naufraghi Dopo il ritiro di Edoardo Tavassi a causa di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 24 giugno 2022)dei, chi trionferà? In Honduras i seirimasti in gioco lunedì 27 giugno affronteranno la finalissima dell’edizione più lunga della storia del reality show condotto da Ilary Blasi sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.deiDopo il ritiro di Edoardo Tavassi a causa di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

blogtivvu : Vincitore Isola dei Famosi 2022, pronostici naufraghi: chi conquisterà il primo posto, quote e previsioni - isola22sondaggi : votato per il vostro VINCITORE, sotto nel trhead nei commenti sondaggi per tutti i concorrenti. #isola… - davidemewfabbri : #isola scegli il vincitore - DavideANGELOfa1 : Scegli il vincitore #isola - funny_dreamer16 : Chi è il tuo vincitore?? ?????? #isola Ho escluso Marialaura la falsa e finta santa, oltre ad essere una banderuola… -