Vasco Rossi: “Non è vero che non amo il sud, è una fake news” (Di venerdì 24 giugno 2022) BOLOGNA – “Amo il sud. Amo anche il centro, e anche il nord… Amo tutta l’Italia ma… amo il sud. C’è una voce che circola da anni… Che dice… Ed è una fake news! Io non ce la faccio più. È una balla, è una balla, è una balla, è una balla”. Così, in un post pubblicato su Facebook, Vasco Rossi, che aggiunge: “Non ho mai parlato male del sud: se lo avessi fatto ve lo direi… Non è che mi vergogno…”. E ribadisce: “È una balla, è una balla, è una balla, è una balla. Siete gente fantastica, siete una regione stupenda… Qui si sta da Dio”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 24 giugno 2022) BOLOGNA – “Amo il sud. Amo anche il centro, e anche il nord… Amo tutta l’Italia ma… amo il sud. C’è una voce che circola da anni… Che dice… Ed è una! Io non ce la faccio più. È una balla, è una balla, è una balla, è una balla”. Così, in un post pubblicato su Facebook,, che aggiunge: “Non ho mai parlato male del sud: se lo avessi fatto ve lo direi… Non è che mi vergogno…”. E ribadisce: “È una balla, è una balla, è una balla, è una balla. Siete gente fantastica, siete una regione stupenda… Qui si sta da Dio”. L'articolo L'Opinionista.

Pubblicità

TeamElia3 : RT @earonemusic: ?? - Classifica #airplay tv: 1- “L’Amore L’Amore” Vasco Rossi 2- “La dolce vita” Fedez, Tananai, Mara Sattei 3- “Camera 20… - Lopinionista : Vasco Rossi: 'Non è vero che non amo il sud, è una fake news' - dacciaio_fiore : RT @earonemusic: ?? - Classifica #airplay tv: 1- “L’Amore L’Amore” Vasco Rossi 2- “La dolce vita” Fedez, Tananai, Mara Sattei 3- “Camera 20… - beliceweb : 10 Cose su Vasco Rossi che Forse non Sai - beliceweb : VASCO ROSSI - 10 Interessanti Cose Che (Forse) Non Sai -