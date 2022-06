Usa, la Corte Suprema abolisce la sentenza del 1973 sul diritto all’aborto (Di venerdì 24 giugno 2022) La Corte Suprema degli Stati Uniti ha cancellato la storica sentenza “Roe v. Wade” che per quasi 50 anni ha costituito la base giurisprudenziale per garantire negli Usa il diritto all’aborto su scala nazionale. Ora quindi i singoli Stati saranno liberi di applicare le loro leggi in materia. Fuori dalla Corte è scoppiata la protesta, pochi minuti dopo che i massimi giudici hanno comunicato la decisione. I manifestanti stanno aumentando ogni minuto che passa, c’è anche un contingente di anti-abortisti che si sono abbracciati e hanno esultato alla notizia del rovesciamento della storica sentenza “Roe v. Wade”. “La Costituzione non conferisce il diritto all’aborto“. E’ quanto si legge nella sentenza della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Ladegli Stati Uniti ha cancellato la storica“Roe v. Wade” che per quasi 50 anni ha costituito la base giurisprudenziale per garantire negli Usa ilsu scala nazionale. Ora quindi i singoli Stati saranno liberi di applicare le loro leggi in materia. Fuori dallaè scoppiata la protesta, pochi minuti dopo che i massimi giudici hanno comunicato la decisione. I manifestanti stanno aumentando ogni minuto che passa, c’è anche un contingente di anti-abortisti che si sono abbracciati e hanno esultato alla notizia del rovesciamento della storica“Roe v. Wade”. “La Costituzione non conferisce il“. E’ quanto si legge nelladella ...

