Ultime Notizie Roma del 24-06-2022 ore 14 | 10

(Di venerdì 24 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto da Francesco Vitale dopo mesi e mezzo l’indice di trasmissibilità RT risale a 107 sopra la soglia epidemica che indicano Maggiore diffusione dell’epidemia seconde monitoraggio dell’istituto superiore di sanità e del Ministero della Salute in nessuna regione a rischio basso per 12 moderato x 9 alto 2 e sono ad alta probabilità di progressione l’incidenza dei casi di sale del 62% in una settimana mentre aumentano A22 i ricoveri in terapia intensiva il 9 nei reparti ordinari scritte contro i vaccini fuori dall’istituto Spallanzani asperanza un fatto inquietante solidarietà al personale le forze ucraine hanno ricevuto l’ordine di ritirarsi dalla città strategica di Verdone nella regione dell’Ucraina orientale di lugansk Lo ha reso noto il governatore ...