Ucraina nella Ue | primo sì di Parlamento e Consiglio europeo

EnricoLetta : A Bruxelles #Draghi rappresenterà le bandiere ???? e ????. Siamo orgogliosi perché l’Italia gioca un ruolo cruciale per… - Ettore_Rosato : Benvenute a #Ucraina e #Moldavia! Da oggi ufficialmente paesi candidati ad entrare nella Ue. Un passo giusto, nel momento giusto. - UKRinIT : Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione nella quale si invitano i capi di Stato e di governo – che si riu… - italiafirst : RT @strange_days_82: Due pesi e due misure, due popoli e due guerre diverse. Grande intervento di Franco Nerozzi. 'Nella guerra in Myanmar… - MicheleTommaso4 : RT @PaoloBorg: L'intelligence ucraina ha diffuso la telefonata di un soldato russo alla madre che spiega che sono stati i russi a bombardar… -

Mentre all'esterno sventolava una gigantesca bandierail Parlamento europeo si è schierato ...regione nordorientale di Kharkiv i russi hanno bombardato il distretto di Chuhuiv, ferendo 7 ...... Sergiy Gaidai, aveva affermato che i soldati presentifabbrica stavano valutando un ritiro. Ore 20:34 - Ue, Michel: "Ok a status candidatoe Moldavia" "Il Consiglio europeo ha ... Guerra Ucraina Russia, via libera dal Consiglio Ue alla candidatura di Kiev e Moldavia Il presidente cinese Xi ha sottolineato che i Paesi Brics devono "abbandonare la mentalità da Guerra Fredda e di confronto tra gruppi, opporsi alle sanzioni unilaterali e all'abuso delle sanzioni per ...È quanto si legge nelle conclusioni del Consiglio europeo approvate questa sera sull'Ucraina. Nel testo non c'è un riferimento al fondo European Peace Facility Ore 21.14 - Il sì dell'Ue alla ...