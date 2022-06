Tetto al gas? Fortis spiega perché piace a noi e non alla Germania (Di venerdì 24 giugno 2022) Per un attimo sembrava che sul gas l’Europa riuscisse a trovare la convergenza, a cementare gli obiettivi. E invece no, per mettere un Tetto al prezzo dell’energia importata dalla Russia, bisognerà aspettare ancora un po’, nonostante il pressing tambureggiante del governo italiano. Settimane, forse mesi (la proposta prevede sostanzialmente di imporre un Tetto massimo al prezzo che i paesi dell’Ue sono disposti a pagare per acquistare gas naturale). E pazienza se nel frattempo scatterà il tanto temuto razionamento per imprese e famiglie. O qualche Paese, la Germania, tornerà addirittura al carbone, dal momento che il nucleare è solo un lontano ricordo. Formiche.net ne ha parlato con Marco Fortis, economista della Cattolica di Milano e direttore della Fondazione ... Leggi su formiche (Di venerdì 24 giugno 2022) Per un attimo sembrava che sull’Europa riuscisse a trovare la convergenza, a cementare gli obiettivi. E invece no, per mettere unal prezzo dell’energia importata dRussia, bisognerà aspettare ancora un po’, nonostante il pressing tambureggiante del governo italiano. Settimane, forse mesi (la proposta prevede sostanzialmente di imporre unmassimo al prezzo che i paesi dell’Ue sono disposti a pagare per acquistarenaturale). E pazienza se nel frattempo scatterà il tanto temuto razionamento per imprese e famiglie. O qualche Paese, la, tornerà addirittura al carbone, dal momento che il nucleare è solo un lontano ricordo. Formiche.net ne ha parlato con Marco, economista della Cattolica di Milano e direttore della Fondazione ...

