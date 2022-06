Terzo settore: al via a Roma la tre giorni dei conservatori di Ecr (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos) - Al via oggi la tre giorni sul tema del 'Terzo settore' presso il Centro Congressi Cavour di Roma, organizzata da Ecr, il gruppo dei conservatori europei, guidato da Giorgia Meloni. L'evento, dal titolo 'Terzo settore, motore di sviluppo per l'Europa' che sarà aperto alle 15 da Raffaele Fitto, presidente dei deputati Ecr al Parlamento europeo, vedrà al tavolo numerosi speaker provenienti da diverse nazioni europee, tra cui Italia, Polonia, Romania, Lettonia. A prendere la parola inoltre esponenti di forze politiche e orientamenti associativi e culturali diversi che dibatteranno venerdì e sabato "per trovare punti in comune sulle maggiori sfide e opportunità del Terzo settore ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 giugno 2022), 24 giu. (Adnkronos) - Al via oggi la tresul tema del '' presso il Centro Congressi Cavour di, organizzata da Ecr, il gruppo deieuropei, guidato da Giorgia Meloni. L'evento, dal titolo ', motore di sviluppo per l'Europa' che sarà aperto alle 15 da Raffaele Fitto, presidente dei deputati Ecr al Parlamento europeo, vedrà al tavolo numerosi speaker provenienti da diverse nazioni europee, tra cui Italia, Polonia,nia, Lettonia. A prendere la parola inoltre esponenti di forze politiche e orientamenti associativi e culturali diversi che dibatteranno venerdì e sabato "per trovare punti in comune sulle maggiori sfide e opportunità del...

Pubblicità

fisco24_info : Terzo settore: al via a Roma la tre giorni dei conservatori di Ecr: (Adnkronos) - l'evento a Roma, apre lavori Fitt… - LocalPage3 : Terzo settore: al via a Roma la tre giorni dei conservatori di Ecr - italiaserait : Terzo settore: al via a Roma la tre giorni dei conservatori di Ecr - DevisDori : RT @VITAnonprofit: 5 per mille: annunciato un altro soppressivo al ddl Rufa - VITAnonprofit : 5 per mille: annunciato un altro soppressivo al ddl Rufa -