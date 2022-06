(Di venerdì 24 giugno 2022) Trento, 24 giu. (Adnkronos) - I carabinieri del Ros, con il supporto del Comando provinciale Trento, del Gruppo di intervento speciale (Gis) e del Raggruppamento investigazioni scientifiche, hanno eseguito, il 15 giugno scorso, un provvedimento di fermo del pubblico ministero, emesso dalla procura della Repubblica di Trento, nei confronti di dueincensurati, un uomo e una donna, indagati per associazione con finalità dio di eversione dell'ordine democratico, arruolamento edcon finalità dianche internazionale. Il gip del Tribunale di Rovereto (Trento), il 18 giugno ha disposto la misura della custodia cautelare agli arresti domiciliari, con obbligo di braccialetto elettronico, solo nei confronti dell'uomo. Misura che, secondo l'autorità giudiziaria, è legata alla necessità ...

TV7Benevento : Terrorismo: radicalizzazione e addestramento per attentati, indagini su 2 giovani, un arresto -… -

Affaritaliani.it

Terrorismo: radicalizzazione e addestramento per attentati, indagini su 2 giovani, un arresto Trento, 24 giu. (Adnkronos) - I carabinieri del Ros, con il supporto del Comando provinciale Trento, del Gruppo di intervento speciale (Gis) e del Raggruppamento investigazioni scientifiche, ...