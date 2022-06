Spezia, Pecini: “Dobbiamo farci trovare pronti e rimboccarci le maniche” (Di venerdì 24 giugno 2022) Riccardo Pecini, Chief Football Operations Officer dello Spezia, ha parlato a margine del sorteggio del calendario del campionato di Serie A 2022/2023: “Valutare un calendario non è mai facile. Noi dovremo farci trovare pronti, indipendentemente dall’avversario che affronteremo, per ottenere i punti necessari per celebrare un’altra salvezza“. Riguardo l’esordio stagionale contro l’Empoli, Pecini ha detto: “Affronteremo un avversario che ha cambiato allenatore e contro cui non sarà facile. Proveremo fin da subito a sfruttare il fattore ‘Picco’. Interessante anche l’alternanza con le big nelle giornate iniziali e che gli ultimi tre turni del girone di ritorno saranno gli stessi dell’andata. Dobbiamo rimboccarci le maniche ed essere ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 giugno 2022) Riccardo, Chief Football Operations Officer dello, ha parlato a margine del sorteggio del calendario del campionato di Serie A 2022/2023: “Valutare un calendario non è mai facile. Noi dovremo, indipendentemente dall’avversario che affronteremo, per ottenere i punti necessari per celebrare un’altra salvezza“. Riguardo l’esordio stagionale contro l’Empoli,ha detto: “Affronteremo un avversario che ha cambiato allenatore e contro cui non sarà facile. Proveremo fin da subito a sfruttare il fattore ‘Picco’. Interessante anche l’alternanza con le big nelle giornate iniziali e che gli ultimi tre turni del girone di ritorno saranno gli stessi dell’andata.leed essere ...

