Sondaggi Tp | Di Maio flop e il M5S risale leggermente

(Di venerdì 24 giugno 2022) Sorpresa. L’addio di Dial Movimento fa bene ai Cinque Stelle. È quanto si evince leggendo le intenzioni di voto delo settimanale di Termometro Politico realizzato tra il 21 e il 24 giugno che per la prima volta ha rilevato la forza elettorale di Insieme per il Futuro, il progetto politico lanciato dal ministro degli Esteri. Secondo la rilevazione, Ipf raccoglierebbe la stessa cifra del Partito Comunista, un magro 1%. E il M5S? Al momento sembra ringraziare: i pentastellati orfani di “Giggino”, guadagnano infatti due decimi rispetto alla settimana scorsa portandosi al 12,8%. Intanto arretrano Fdi, Pd e Lega rispettivamente al 22,9%, al 22,3% e 16,7%. Cresce Forza Italia al 7,6% mentre Azione/+Europa scende al 4,2%. I Verdi sfiorano il 3% precedendo Italia Viva e Italexit (ciascuno al 2,2%). Dopo la scissione portata avanti da ...

lorepregliasco : Preparatevi a giorni di sondaggi sulla 'lista Di Maio' - ilCoperchio : RT @ilCoperchio: Sondaggi M5s: Di Maio (3%), Conte(10%) ... 13% in due. - SoniaLaVera : RT @tempoweb: 'Quanto vale'. Il sondaggio di Mannheimer gela Di Maio: cosa pensano gli italiani #lariachetira #24giugno @giadinagrisu http… - TrentinoRussia : La scissione del nulla. Tra il 2 e il 4%: è quanto potrebbe valere il partito di Luigi Di Maio secondo i primi sondaggi. (TPI) - giadinagrisu : RT @tempoweb: 'Quanto vale'. Il sondaggio di Mannheimer gela Di Maio: cosa pensano gli italiani #lariachetira #24giugno @giadinagrisu http… -

Mannheimer ha chiarito che lo spazio per una forza alternativa e di protesta c'è, ma né Conte né Disono in grado di rimettere insieme quel patrimonio di consensi che il M5S ha dilapidato nel ...La ricetta vincente per l'autorevole rappresentante della società die ricerche, sarebbe ... in un rassemblement ove potrebbe giocare un ruolo anche Dicon il suo nuovo partito".Sorpresa. L’addio di Di Maio al Movimento fa bene ai Cinque Stelle. È quanto si evince leggendo le intenzioni di voto del sondaggio settimanale di Termometro Politico realizzato tra il 21 e il 24 ...Quanto vale Luigi Di Maio e il suo “Insieme per il futuro” (nome provvisorio, nda) nel segreto delle urne elettorali E soprattutto cosa ...