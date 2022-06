Sisma in Afghanistan, l'arrivo degli aiuti a Barmal e Gayan (Di venerdì 24 giugno 2022) Situazione sempre drammatica in Afghanistan dopo la scossa sismica che il 22 giugno ha colpito la provincia orientale di Paktika. Le vittime sono almeno mille, ma il bilancio resta provvisorio; ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 giugno 2022) Situazione sempre drammatica indopo la scossa sismica che il 22 giugno ha colpito la provincia orientale di Paktika. Le vittime sono almeno mille, ma il bilancio resta provvisorio; ...

Pubblicità

lauraboldrini : Almeno mille morti e centinaia di feriti, cordoglio per le vittime del sisma in #Afghanistan. Ennesima tragedia i… - LaSalleVoc : RT @Avvenire_Nei: #Afghanistan #TerremotoAfganistan le alluvioni ostacolano i soccorsi / Foto - pasqstrangio : RT @lauraboldrini: Almeno mille morti e centinaia di feriti, cordoglio per le vittime del sisma in #Afghanistan. Ennesima tragedia in un… - ACiavattella : RT @francofontana43: Afghanistan. Terremoto, «1.500 morti». Le alluvioni ostacolano i soccorsi Il sisma ha investito una regione rurale po… - NotizieTg : Sisma Afghanistan, almeno 1.000 i morti 7.00 Si aggrava il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colp… -