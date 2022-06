Sharon Stone: “Ho avuto 9 aborti spontanei”. La sua battaglia per la maternità (Di venerdì 24 giugno 2022) Sharon Stone non ha avuto remore nel raccontare il dramma vissuto lungo il suo percorso verso la maternità. L’attrice, oggi madre di tre figli adottivi, ha spiegato di aver vissuto ben nove aborti spontanei, debilitanti per lo spirito e per il corpo. Secondo lei le donne che affrontano questo trauma restano troppo spesso in silenzio, e sono vittime di un senso di sconfitta che non dovrebbe appartenere loro. Sharon Stone: “Ho perso nove figli per aborti spontanei” Sharon Stone ha lasciato un toccante messaggio sotto un post Instagram della rivista People. L’attrice è intervenuta a sostegno della ballerina australiana Peta Murgatroyd, popolare volto di Dancing With The Stars (il nostro ... Leggi su dilei (Di venerdì 24 giugno 2022)non haremore nel raccontare il dramma vissuto lungo il suo percorso verso la. L’attrice, oggi madre di tre figli adottivi, ha spiegato di aver vissuto ben nove, debilitanti per lo spirito e per il corpo. Secondo lei le donne che affrontano questo trauma restano troppo spesso in silenzio, e sono vittime di un senso di sconfitta che non dovrebbe appartenere loro.: “Ho perso nove figli perha lasciato un toccante messaggio sotto un post Instagram della rivista People. L’attrice è intervenuta a sostegno della ballerina australiana Peta Murgatroyd, popolare volto di Dancing With The Stars (il nostro ...

