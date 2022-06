Scritte No Vax sui muri dello Spallanzani, la replica di Speranza: 'Fatto inquietante, solidarietà agli infermieri' (Di venerdì 24 giugno 2022) Scritte contro i vaccini all'esterno dell'istituto Spallanzani a Roma. "I vaccini uccidono", "vaccino di Stato sterminio legalizzato" sono le frasi che si leggono sui muri. Sull'episodio indagano le ... Leggi su globalist (Di venerdì 24 giugno 2022)contro i vaccini all'esterno dell'istitutoa Roma. "I vaccini uccidono", "vaccino di Stato sterminio legalizzato" sono le frasi che si leggono sui. Sull'episodio indagano le ...

